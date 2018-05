VI-heren spotten met nieuwe zender Veronica

„We zijn onze fans veel dank verschuldigd”, begon Johan Derksen. „We wonnen de Televizierring, jij bent de beste presentator van Nederland geworden – niet omdat je het bent, maar dankzij de kijkers – en we hebben Danny Vera groot gemaakt. Die kwam hier binnen in een oude spijkerbroek en draagt nu dure maatkostuums.”

Ook Van der Gijp zette de huiszanger even ’in het zonnetje’. „Hiervoor trad ’ie vijf keer per week op hè”, zei de oud-voetballer van PSV. „Voor zijn vrouw.”

Veronica

Vervolgens nam Derksen weer het woord. „RTL 7 was een topzender, de beste van Nederland, en nu gaan we van de één na beste zender, Veronica, de beste maken”, zei hij, met het nodige sarcasme. „Tsjonge jonge, wat ze daar uitzenden, dat wil je niet weten.”

Het leidde tot de nodige hilariteit bij de mannen, die een aantal programma’s de revu lieten passeren, te beginnen met Hawaii Five-0. „Dat zenden ze lekker vier keer achter elkaar uit”, aldus van der Gijp. „En heel veel SWAT-teams. De hele week zie ik SWAT-teams”, lachte Van der Gijp. „Gaan ze ons ook vier keer uitzenden?”, vroeg Derksen.

John de Mol

Afsluitend vertelden de mannen over een recente ontmoeting met Talpa-baas John de Mol. „Hij was met Koeman naar Messi en Iniesta gaan kijken. Had ’ie foto’s mee gemaakt. Die liet hij trots zien. Maar toen wilde hij ook met ons op de foto. Kijk eens! Die laat hij nu overal zien”, aldus Derksen. „Dat is gewoon genant.”