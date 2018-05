Kardinaal Eijk uit forse kritiek op paus

Kardinaal Wim Eijk (rechts) op archiefbeeld. Ⓒ ANP

UTRECHT - De Nederlandse kardinaal Wim Eijk heeft forse kritiek geuit op paus Franciscus. Eijk schreef in een commentaar op de website van het Amerikaanse katholieke dagblad The Catholic Register dat de paus in zijn ogen heeft „nagelaten duidelijkheid te geven over de koers en de leer van de Rooms-Katholieke Kerk.”