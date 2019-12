Aangereden ree spoorloos verdwenen

Het ongeluk met de viervoeter vond maandagmiddag rond 15.30 uur plaats in een buitengebied op een kruising op de Oldenzaalsestraat. Een veearts heeft het dier ter plekke geëuthanaseerd, meldt de politie. „De veearts heeft vervolgens de jachtopzichter gebeld om het ree op te halen. De jachtopzichter was snel ter plaatse, maar hij trof het ree niet meer aan.”

Volgens een dierenkliniek is het kadaver door het toegediende middel van de veearts niet meer geschikt voor consumptie, al is de kans dat mens of dier er ziek van wordt gering. De politie vraagt degene die het dier heeft meegenomen zich te melden. „Ook als je gezien hebt dat het ree werd meegenomen, vragen we je contact met ons op te nemen.”