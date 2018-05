Wapenman Fabian K. is ’consigliere’ van No Surrender

wapenvonst na inval woning Steenbergen foto: politie Ⓒ Politie

Steenbergen - Het No Surrender-lid Fabian K. uit Steenbergen dat vrijdag werd opgepakt in verband met de vondst van zware wapens, is een motorbendelid van het eerste uur. Hij was samen met oud-No Surrender baas Klaas Otto lid van Ciganos: de voorloper van No Surrender.