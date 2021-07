Voor de vierde keer in dertig jaar tijd natte voeten

Mede op basis van die informatie besloot de oorspronkelijk uit Den Bosch afkomstige ’import-Limburger’ de stap te wagen om een woning te kopen op het schiereiland dat ligt ingeklemd tussen de rivieren Maas, Roer en Hambeek. Hij woont er al jaren naar zijn zin, maar van die gemeentelijke belofte kwam weinig terecht. „In 1993 haalden we hier natte voeten, in 1995 opnieuw en een paar jaar geleden was het ook raak.”

Hotel

De huidige wateroverlast in Limburg slaat echter alles. Het is zo erg dat Wim en zijn echtgenote de wijk nemen. „We hebben een hotel geboekt in de stad. Dat is weliswaar niet verplicht, maar als je in je huis bij het wassende water blijft zitten en het gaat mis, heb je wel een probleem. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere.”

Het echtpaar heeft vooralsnog voor één nacht geboekt. „Dat moet misschien nog worden verlengd, we wachten het rustig af”, aldus Maassen, die hoopt dat hij de hotelrekening kan indienen bij de verzekering.

Buurvrouw Els Nielskens (80) rijdt in de auto van Wim mee naar het hotel. „Ik woon in een appartement op driehoog en dacht dat mij niks zou kunnen gebeuren. Maar vanavond kreeg ik toch het zeer dringende advies om elders te gaan logeren. Dus heb ik ook maar een kamer geboekt”, aldus de Roermondse.