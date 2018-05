YouTube-ster vertelt: zo kreeg ik stalen splinters in oog

De brandweer was snel aanwezig na het incident, waarover nog veel onduidelijk is. Ⓒ GINOPRESS B.V., INSTAGRAM @JOHNQUOTE

Bunschoten - De bekende YouTube-ster ‘JohnQuote’ (28) uit Bunschoten is gisteren ernstig gewond geraakt nadat een stalen bal in zijn gezicht ontplofte. John wilde voor een filmpje in slowmotion een bal verhitten en het in een bak met geklutste eieren gooien.