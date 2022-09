Vakanties immuun voor koopkrachtdip: consument blijft boeken

„Het najaar is een beetje het toetje van de vakanties. Mensen zijn al in het voorjaar geweest en anders zeker in de zomer. Het najaar blijft dan over, voor nog een stedentripje of een weekje zon”, schetst toerisme-expert Marco van Leeuwen van de Breda University of Applied Sciences uit. En nu zich door een energiecrisis en een torenhoge inflatie een koopkrachtklap aftekent, vreesde de reiswereld het ergste.

Maar niets blijkt minder waar, constateren touroperators, reiswinkels en reiskoepels. „Dit jaar gaat beter dan ik had verwacht. Qua boekingen zit het op 80 tot 85 procent van 2019, en zonder al die ellende op Schiphol had het meer kunnen zijn. Maar met zon-zee-strandvakanties lopen we voor op dat jaar”, zegt Frank Oostdam van reiskoepel ANVR. En, zo constateert hij tevreden, mensen blijven maar boeken. „Blijkbaar hebben ze zoiets van: we geven het geld uit voordat we het niet meer hebben.”

Dat blijkt ook uit data van creditcard-gigant ICS Cards. Die bemerkte dat er 11 procent minder reizen werden gekocht voor de afgelopen zomer, maar dat per reis wel 14 procent meer werd uitgegeven. De ondergrens voor uitgaven lag zelfs 27 procent hoger. Als we gaan, gaan we goed.

’Inhaalslag nog bezig’

Touroperators TUI en Sunweb herkennen dat en zien dat het nog wel even zo doorgaat. Beide zien dat de herfstvakantie als een tierelier loopt, dat de vraag hoog blijft en dat mensen bereid zijn meer geld uit te geven. „De herfstvakantie gaat heel hard en zelfs de wintersport loopt voor op ons beste seizoen ooit”, klinkt het bij Sunweb. TUI vult aan: „Blijkbaar is de inhaalslag nog bezig. Stedentrips lopen erg goed, voor de herfst wordt veel geboekt naar de Canarische Eilanden, Turkije, Curaçao. Zelfs onze nieuwe bestemming Zanzibar loopt als een tierelier voor de winter”, aldus een woordvoerster.

Verschillende verrereizenspecialisten beamen dat verre reizen als warme broodjes gaan, ondanks de hoge kerosineprijzen en slechte dollarkoers. Ook de Vakantiediscounter ziet dat de dure verre reis weer in trek is. Inmiddels is 1 op de 7 boekingen ver buiten de Europese grenzen, met Egypte, Curaçao en Dubai als populairste oorden.

De Nederlandse SkiVereniging constateert ook tevreden dat het aantal boekingen in de pas loopt met 2019, en dat terwijl Sunweb – een grote wintersportspeler – al waarschuwt dat de prijzen gerust met 10 procent of meer kunnen stijgen. Skiliften, hotels, vervoer en restaurants worden immers allemaal duurder.

Dat de consument nog met geld smijt om op reis te kunnen, heeft volgens Oostdam meerdere oorzaken. „Het gevoel is toch dat mensen móeten na twee jaar niet te hebben gemogen. Bovendien hadden een hoop mensen nog vouchers, al zijn die nu wel op. Maar dat scheelde eerder dit jaar behoorlijk”, zegt hij.

Kiezen tussen wintersport of zomervakantie

Weer anderen zullen kiezen tussen wintersport of zomervakantie, vermoeden de kenners. Veel vakantiegiganten durven nog nauwelijks vooruit te kijken, al merkt Frangken Tuhumena van 333Travel desondanks dat het aantal boekingen tot ver in 2023 ook bovenmatig goed loopt.

Bovendien laat een woordvoerster van Corendon weten dat het prijsplafond in de energiemarkt weleens een welkome reddingsboei kan zijn. „Dankzij het prijsplafond verwachten we dat de vraag naar vakanties weer zal groeien.”