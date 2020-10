Rioolgemaal bewust voor erker van huis geplaatst

Dat valt op te maken uit de beantwoording door het college van Dordrecht van raadsvragen die door de oppositiepartijen PVV en PvdA over deze heikele kwestie zijn gesteld.

Bijna twee jaar was de officiële lezing van de betrokken partijen dat het gemaal en de anderhalve meter hoge kast per abuis voor de erker van het eind 2018 opgeleverde huis waren neergezet op basis van een foutieve tekening, die echter helemaal niet blijkt te bestaan.

Te weinig ruimte

Op de bouwtekening die door de ontwikkelaar op een informatieavond in 2017 aan de kopers was getoond, staat het gemaal tientallen meters verderop aan de Dubbelsteynlaan-Oost ingetekend. Al snel bleek volgens het stadsbestuur dat op deze locatie te weinig ruimte was en er daarom een alternatief moest worden gezocht.

„Het was een complex vraagstuk en er was haast bij”, stellen burgemeester en wethouders nu. „Dit heeft geleid tot miscommunicatie binnen het project waardoor niet is gezien dat de gekozen locatie ongelukkig is.” Bewoners zijn van deze nieuwe plek vooraf niet op de hoogte gebracht.

Nadat De Telegraaf de bizarre zaak aan het licht had gebracht, beloofde verantwoordelijk wethouder Marco Stam dat verplaatsing eerder een kwestie van dagen dan van weken zou zijn. Het duurde echter zeven maanden voordat de gemeente via een persbericht bekend maakte dat het gemaal pas een jaar later zou worden verhuisd.

Twee maanden geleden moest de gemeente tot woede van de bewoners schoorvoetend toegeven dat die plechtige belofte niet wordt ingelost en het gemaal blijft staan. Wel komt er een kleinere schakelkast en is de gemeente bereid een schadevergoeding te betalen.

Verplaatsing is volgens de gemeente vanwege de kosten maatschappelijk niet te verantwoorden. Het college houdt het bedrag echter geheim vanwege een mogelijke aanbesteding. Dat is opvallend omdat verplaatsing volgens datzelfde college niet meer aan de orde is en er dus ook van een aanbesteding geen sprake zal zijn.