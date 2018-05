Briefje op de mat: ’Gordijnen dicht! We zijn kleine penis beu’

Voor Karin en Jay Stone uit het Engelse Lemington kwam het briefje als een complete verrassing. Zelf hebben ze immers altijd het gevoel gehad dat ze een compleet normaal leven leiden. Maar daar zijn de buren het duidelijk niet mee eens.

Zij schoven onlangs een briefje onder de deur bij het koppel om hun ongenoegen te uiten. „Kunnen jullie alstublieft de gordijnen eens sluiten wanneer jullie je aan- of uitkleden?”, stond er te lezen. „We zijn het kotsbeu om een dikke kont, grote borsten en een kleine penis te zien. Anders stappen we naar de politie voor ongepast gedrag!”

Het bericht kwam als een complete verrassing voor het koppel. „Wij zijn geen nudisten of exhibitionisten”, reageert Karin (33). „Dus wij begrijpen hun reactie niet helemaal. Het is niet zo dat wij constant naakt rondlopen. Het is dus een beetje eng om te weten dat er iemand vaak aan het kijken is… En dat die personen blijkbaar nogal „gevoelig” zijn.”

Omdat ze er zelf zo van geschrokken was, postte Karin een foto van het briefje op Facebook. De volgende ochtend waren er al 15.000 reacties op gekomen. Een heleboel mensen gaven ook suggesties hoe het koppel het beste kon reageren.

Uiteindelijk beslisten ze om zelf iets terug te schrijven: „Stop met door onze ramen te gluren, buren.” Daarna besloten ze om er vooral eens hartelijk om te lachen, zo schrijven Engelse media.