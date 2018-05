Kramp rondom de steek-Syriër

Een beeld van het incident bij het Centraal Station van Amsterdam, waar in juni 2017 een onwel geworden man met zijn auto inrijdt op een aantal wandelaars. Ⓒ ANP

Den Haag - Na de steekpartij in Den Haag is er opnieuw een discussie losgebarsten: terreur of niet? Vooral de razendsnelle mededeling dat de man verward was, blijkt olie op het vuur. Net als bij voorgaande incidenten. Waarom gaat het opnieuw mis?