Nederland evacueert 33 Afghanen zonder directe Nederlandse link

De meeste mensen die sinds de val van Kabul deze zomer naar Nederland kwamen, werden halsoverkop weggeleid toen de luchthaven van Kabul nog gecontroleerd werd door Amerikaanse militairen. Nu de Taliban het daar voor het zeggen hebben, zijn de evacuaties ingewikkelder geworden. De beweging wil in principe geen landgenoten laten vertrekken. Hoe deze groep statushouders toch weggehaald kon worden, wil het ministerie niet zeggen. Duidelijk is wel dat Qatar heeft geholpen.

In Nederland bevinden zich momenteel zo’n 2000 Afghanen. Zij werden geëvacueerd op aandringen van de Tweede Kamer. Het parlement wilde mensen in veiligheid brengen die voor Nederland hebben gewerkt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die werden ingezet door de krijgsmacht, voor NGO’s of voor Nederlandse media.

Details over de 33 evacués die maandag Afghanistan hebben verlaten worden niet gedeeld, maar aangezien het om statushouders gaat, moeten ze in het verleden al eens in Nederland de asielprocedure hebben doorlopen.