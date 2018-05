Rabobank dankt ’kastje’ af: onnodig geworden

Op ING na moeten klanten bij traditionele grootbanken betalingen en overboekingen bij internet- en mobiel bankieren goedkeuren via het invoeren van de eigen bankpas en pincode in een aparte kaartlezer om opdrachten te verifiëren. Rabobank wisselde die drie jaar geleden om voor een apparaatje dat speciale kleurencodes leest.

Deze Raboscanner is steeds minder vaak nodig, maar nog altijd verplicht voor onder meer het installeren van de mobiele app en het overboeken van grote bedragen. ’In de loop van volgend jaar’ hoeft ook dat niet meer, belooft Bart Leurs, groepsdirectielid verantwoordelijk voor de digitale verandering bij Rabobank.

Gemak

Leurs stelt dat het door de technologische ontwikkelingen ook mogelijk is om ’net zo veilig’ online te bankieren zonder apart kastje: „Je kunt hierbij denken aan 5-cijferige inlogcodes, het lezen van een vingerafdruk of hand- en gezichtsherkenning, in combinatie met allerlei monitoringsmogelijkheden. Mensen raken steeds meer gewend aan dit gemak. Een extra kastje voor de app is voor een steeds groter deel van onze klanten niet meer de beste oplossing.”

Ook bij Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASR en Regiobank, loopt een project om de zogenoemde Digipas dit jaar overbodig te maken. Het goedkeuringsapparaat verdwijnt niet helemaal. „Klanten die geen mobiele telefoon hebben of geen gebruik willen maken van de app, kunnen de Digipas gewoon blijven gebruiken”, zegt een woordvoerder.

ABN Amro wacht

ABN Amro is nog niet zover om de aparte ’e.dentifier’ definitief de deur te wijzen. Het losse kastje wordt wel steeds minder vaak nodig, laat een woordvoerder weten. „Wij zoeken naar een balans tussen gemak en veiligheid. Uiteindelijk wordt de mobiele telefoon de centrale plek voor bankzaken. In onze app kunnen klanten steeds meer zaken regelen zonder de e.dentifier. Maar een concreet uitfaseringsplan is er nog niet.”

Voor een toch relatief grote groep consumenten hoeft dat overigens niet, omdat die zich juist veiliger voelt met het extra slot op de deur. Toen ING onlangs afscheid nam van speciale veiligheidscodes die klanten via sms konden ontvangen, zogenoemde TAN-codes, regende het klachten.