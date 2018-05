Politie jaagt op bijzondere gekko

In een tuin in Schiedam moest de politie het reptiel zien te pakken. Agenten waren gealarmeerd door de bewoonster die de hagedis zag zitten. Ze was bang dat het beestje met luipaardprint giftig was.

Nadat de politie het beestje gevangen had, werd de Dierenambulance ingeschakeld. Het vermoeden is dat het om een luipaardgekko gaat die voornamelijk in Azië voorkomt. Onduidelijk is hoe het dier in de tuin terecht is gekomen.