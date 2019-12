Dit is de teruggestuurde IS-bruid

Vanuit het al-Hol kamp, waar de families van IS-stridjers werden vastgehouden, vluchtten Kawtar en haar vriendin Fatima (beiden niet op de foto) naar Turkije, waar ze zich meldden bij het Nederlandse consulaat. Ⓒ AFP

Gouda - De 28-jarige Kawtar was voor ze naar Syrië vertrok een ’leuke, grappige spring-in-’t-veld’ die geintjes uithaalde en fanatiek voetbalde. Snel zal blijken wat daarvan over is na zes jaar heulen met terroristen in het IS-kalifaat. Kawtar S. (28) uit Gouda is zaterdagavond met haar kind aangehouden op Schiphol, nadat ze in Turkije op het vliegtuig was gezet.