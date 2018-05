Diplomatieke blunder: premier geschokt door dessert

Het diner vond plaats op 2 mei, maar recentelijk is grote ophef erover ontstaan, nadat Israëlische en Japanse diplomaten anoniem hun verhaal deden. De chef-kok staat bekend om zijn creatieve ideeën, maar rijdt nu een scheve schaats.

„Hooggeplaatste Israëlische diplomaten, medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Japanse diplomaten zijn geschokt”, zo schrijft de krant Yediot Aharonot. „In de Japanse cultuur is niets lager dan een schoen”, zegt een anonieme diplomaat.

„Je vindt in Japan geen schoenen in de woonkamer, zelfs niet op kantoor. Dit is minachting van de bovenste plank”, vervolgt de Israëlische diplomaat. Een Japanse collega: „Als dit humor was, denken wij niet dat het grappig is. We voelden plaatsvervangende schaamte voor onze premier.”

De schoen was zelf niet eetbaar. Het was een ’hoogwaardig stuk kunst’, aldus chef-kok Segev Moshe in een statement. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels enkele persberichten uitgestuurd om de ophef de kop in te drukken, waarin Israël benadrukt dat er ’diep respect’ bestaat voor premier Abe.