Aboutaleb: ’Zonder excuses slavernijverleden blijft wond open’

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen door het Rotterdamse VVD-gemeenteraadslid Tim Versnel. Tijdens Keti Koti, de herdenking van de slavernij, herhaalde Aboutaleb twee maanden terug bij het Rotterdamse slavernijmonument zijn oproep van vorig jaar: de regering dient excuses te maken voor het slavernijverleden.

Die nieuwe oproep schoot bij onder meer Versnel in het verkeerde keelgat. Hij betitelde de oproep onder meer als ’polariserend’, en het zou ervoor zorgen ervoor dat ’witte mensen denken: pleur op ermee’.

Wond

Aboutaleb is voor het eerst uitgebreid ingegaan op zijn oproep aan de regering in de beantwoording van de vragen. Hij deelt niet de mening dat hij polariseert met zijn oproep. „Als burgervader zoek ik altijd de verbinding, zowel op stedelijk, nationaal als op internationaal niveau. Dat is een wezenlijk onderdeel van mijn rol als burgemeester. In dat licht moet ook mijn oproep gezien worden. Zolang wij deze bladzijde niet definitief dichtslaan, blijft de ’wond’ van de slavernij open.’’

Ook al kan niet de gehele Nederlandse samenleving ’of een deel daarvan’ verantwoordelijk worden gehouden voor de slavernij, dan nog is in zijn ogen onze regering wel verantwoordelijk voor de afhandeling ervan.

„Ik ben wel van mening dat de Nederlandse overheid vanwege haar rol in de slavernij in de 17e, 18e en 19e eeuw mede de verantwoordelijkheid heeft voor een zorgvuldige verwerking van het verleden. Dit kan onder andere door excuses aan te bieden.’’

Voortrekkersrol

Hij zoekt een voortrekkersrol bij de regering. „Als samenleving moeten we de bereidheid hebben onze geschiedenis onder ogen te zien. De overheid kan dat proces op gang brengen en ondersteunen.’’

Het is geen beste geschiedenis die we hebben, zo is Aboutaleb stellig. „Het onder ogen zien van de donkere bladzijden van de eigen geschiedenis past ieder land en maakt een land groot! Ik zie de bereidheid om onze geschiedenis te onderzoeken en daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen als een verworvenheid van onze samenleving.’’

Toch wil de burgemeester niet dieper ingaan op de vraag van Versnel of de Nederlandse samenleving zich nog onvoldoende van de slavernij en de onderliggende morele normen heeft afgekeerd. Of hij denkt dat het slavernijverleden onvoldoende wordt erkend en betreurd laat hij in het midden. Volgens Aboutaleb is die vraag ’relevant’, maar verder gaat hij er niet op in.

Versnel zelf is op vakantie en niet bereikbaar, maar bij het stellen van de vragen liet hij al optekenen dat afhankelijk van de antwoorden hij het verder politiek wil agenderen. Dat wordt voor hem gedaan door Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam, die een debat met Aboutaleb wil.

„Dit is een onacceptabele stellingname. Het geeft geen pas dit als college te zeggen namens alle Rotterdammers, want een groot deel ziet het niet zo. En dit is niet zijn taak, of denkt hij dat hij voorzitter is van de Verenigde Naties? Aboutaleb is burgemeester van Rotterdam en verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in deze stad.’’

Als er gehoor wordt gegeven aan zijn oproep voorziet Hoogwerf dat het van kwaad tot erger zal verwoorden. „Dit zet de deur wagenwijd open voor achterlijke herstelbetalingen. Moeten we straks aan elk monument een zakje hangen om geld in te kunnen doen? Waarom moeten we erkenning geven aan het gevoel van slachtofferschap van enkelen? Wanneer is de bladzijde ooit dicht, wanneer is het genoeg?’’