Zuid-Afrika: bewust van uitleveringsplicht als Poetin ons bezoekt

Hoewel een bezoek van de Russische president aan Zuid-Afrika niet is bevestigd, was eerder de verwachting dat hij wel zou verschijnen op de bijeenkomst van BRICS-landen, in augustus in het Zuid-Afrikaanse Durban. De BRICS-landen zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Nu het arrestatiebevel zijn bewegingsvrijheid verder inperkt, is het nog maar de vraag of dit gaat gebeuren.

Vanwege het internationale arrestatiebevel zouden landen die het ICC erkennen Poetin moeten oppakken als hij in hun land is. Dit brengt Zuid-Afrika in een lastig parket omdat het nog altijd lid is van het ICC, terwijl het in 2017 dreigde eruit te stappen. Ook heeft het Afrikaanse land de Russische inval in Oekraïne nog niet veroordeeld.

In 2015 weigerde Zuid-Afrika al eens om de Soedanese president Omar al-Bashir uit te leveren, na een arrestatiebevel van het ICC.

De Russische ex-president Dmitri Medvedev heeft maandag in een bericht op Telegram gezegd dat het besluit van het ICC tegen Poetin verschrikkelijke gevolgen zal hebben voor het internationaal recht. „Ze hebben besloten om een president te vervolgen van een kernmacht die niet deelneemt aan het ICC op dezelfde gronden als de Verenigde Staten en andere landen”, schreef Medvedev. „De gevolgen voor het internationaal recht zullen monsterlijk zijn.”