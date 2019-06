Burgemeesters hopen op herstel windmolendorpen

Burgemeesters: Adriaan Hoogeendoorn (Midden-Groningen), Jan Seton (Borgen-Oudoorn) en Froukje de Jonge (Stadskanaal) Ⓒ Van Oost Media

ASSEN - De drie burgemeesters van de gemeenten van de ’windmolendreigementen’ hopen dat de verhoudingen in hun dorpen weer normaliseren. Ze reageerden daarmee op de aanhoudingen vanochtend in drie plaatsen in Drenthe van mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij bedreigingen en asbestdumpingen. Ze deden dat bij mensen en bedrijven die verbonden zijn aan de aanleg van windmolenparken in Drenthe en Groningen.