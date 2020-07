Mogelijk builenpest in China, na eerst Mongolië

De bevolking van de stad en de omgeving is gevraagd zichzelf te beschermen tegen besmetting, onder meer door niet te jagen of vlees te eten van (knaag)dieren, die de pestbacil via vlooien kunnen overdragen. In dit deel van de wereld zijn onder andere marmotten verdacht.

Enkele dagen geleden zijn in het westen van buurland Mongolië, waar pest ook nog met enige regelmaat de kop opsteekt, twee personen geïnfecteerd geraakt. Dat gebeurde in de buurt van de stad Chovd, niet ver van de grens met Rusland. Volgens The Moscow Times zou een patiënt er slecht aan toe zijn. Er zijn quarantainemaatregelen getroffen.