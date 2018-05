Flinke dip in zomerse weer valt precies op Hemelvaartsdag

Dinsdag wordt het in het zuidoosten bijna 30 graden, elders in het land is het tussen de 24 en 28 graden. Er is vandaag opnieuw geen wolkje aan de lucht. Morgen moet de zon in het westen en zuidwesten wat sluierbewolking naast zich dulden. In het binnenland kunnen een paar stapelwolken ontstaan. Het wordt in het midden en oosten weer zomers warm met maxima van 25 graden in Utrecht tot 29 aan de Duitse grens. In de westelijke kustprovincies waait de wind van zee en is het minder warm. Daar wordt het 16-19 graden op de stranden en 20-23 landinwaarts.

Hemelvaartweekend

Op Hemelvaartsdag kunnen de zomerkleren in de kast blijven. Vooral in het binnenland is kans op buien en komt ook een paraplu van pas. Door een frisse westen- tot noordwestenwind wordt het hooguit 13 graden op de stranden, 14-15 in het midden en 16 langs de oostgrens.

De rest van het Hemelvaartweekend ziet er goed uit. Vrijdag is het vrij zonnig in het westen en heeft het binnenland een mix van zon en stapelwolken. De frisse noordwestelijke wind maakt plaats voor een vrij warme zuidoostenwind. Het warmt op naar 16 à 17 graden op de Wadden en lokaal 20 in het zuiden.

Zaterdag is er vooral in het zuiden en westen veel sluierbewolking, waar de zon geregeld doorheen schijnt. Het wordt dan nog een stuk warmer met 18-20 graden op de Wadden en aan de Zeeuwse kust en 21-24 in de rest van het land. Zondag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op buien. De maxima komen dan uit op 15-19 graden, tijdens een bui is het een stuk frisser.