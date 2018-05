AvroTros: ’We kunnen Waylon niet dwingen’

„Uiteraard hebben we het over de mediaboycot gehad met het management van Waylon”, aldus de woordvoerder, „maar hij werkt niet voor ons. We kunnen hem niet dwingen om dingen te doen waar hij geen zin in heeft.”

’Optimaal presteren’

De omroep benadrukt dat het zijn taak is om ervoor te zorgen dat ’onze artiest in staat is optimaal te presteren’. „Wij willen Nederland trots laten zijn op Waylon en op wat we op het podium laten zien donderdag. Dat is het enige dat telt.”

Dat Waylon daarvoor de onbegrepen artiest in hemzelf wellicht beter even had kunnen negeren, vindt AvroTros niet ter zake doen. „Als De Telegraaf iets met Jan (Smit, red.) of Cornald (Maas, red.) wil, dan zullen we daar met alle liefde bij helpen. Maar ik ga Waylon niet aan media koppelen waar hij niet mee wil praten.”

’Het is een persoonlijk ding’

De situatie doet denken aan Douwe Bob, die twee jaar geleden met hoge verwachtingen naar Stockholm afreisde voor het Songfestival en uiteindelijk als elfde eindigde. Daarop was hij niet in staat om met de pers te praten. Hij verscheen uiteindelijk pas na aandringen van de omroep. Nu liggen de zaken anders, meent de woordvoerder. „Dit is heel anders, omdat het een persoonlijk ding is.”