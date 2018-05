Goedemorgen! Corsa gesloopt...

Zijn aan de Delftlaan geparkeerde auto stond erbij alsof er een ongeluk had plaatsgevonden. Maar van dichtbij is te zien dat zo’n beetje de hele voorkant gedemonteerd is. Het lijkt erop dat zijn Opel als ’donor’ is gebruikt voor een andere schade-auto.

Gelukkig heeft hij de motor nog.. De politie vraagt getuigen, of mensen die opeens een compleet opgeknapte Corsa zien rijden, te bellen met 0900-8844.