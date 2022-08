Indiase man strijdt 22 jaar om 25 cent die hij teveel betaalde voor een treinkaartje

Financieel

Relatie tussen Unilever en Ben & Jerry’s ijskoud: ’U kunt ons helemaal niet aanklagen’

IJsmerk Ben & Jerry’s heeft de bevoegdheid helemaal niet om moederconcern Unilever aan te klagen in de rechtszaak over de verkoop van activiteiten in Israël. Dat heeft een advocaat van Unilever betoogd voor de rechter in New York.