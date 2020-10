Raadsel om 1500 vogels die zich te pletter vliegen tegen wolkenkrabber

De 71-jarige vogeltjesliefhebber Stephen Maciejewski schoot in actie toen hij berichten hoorde over het bloedbad in centrum van de stad. De gepensioneerde Amerikaan raapte alle diertjes in de omgeving op en stopte ze in plastic zakjes met daarop de vindplaats en de tijd van de vondst. „Opeens vielen er zoveel vogeltjes uit de lucht. We hadden geen idee wat er aan de hand was. Het voelde als een catastrofe. De laatste keer dat zoiets soortgelijks gebeurde was, voor zover ik weet, in 1948”, aldus de hevig geëmotioneerde Maciejewski in lokale media.

Volgens de Amerikaan liggen er elders in de stad vermoedelijk nog honderden en misschien wel duizenden dieren die de dood vonden na een botsing op één van de vele glazen wolkenkrabbers.

Vermoedelijk waren de beestjes op weg naar het warmere Midden en Zuid-Amerika en zijn tijdens hun trektocht terechtgekomen in een fatale ’perfect storm’, stelt Maciejewski terwijl hij een dode gele koekoek vasthoudt. „Een vogelramp. Een bouwvakker die in de buurt aan het werk was, gaf me een zak met 75 dode beestjes erin. Zo tragisch.”

Weersomslag

Volgens Maciejewski zijn plotseling veranderende weersomstandigheden de oorzaak van de massale slachting. De besten zijn vermoedelijk afkomstig uit noorderlijk gelegen gebieden, waar ze na een plotselinge, scherpe daling van de temperatuur op de vlucht zijn geslagen richting het zuiden. Toen de dieren in de buurt van Philadelphia kwamen, was er sprake van laaghangende bewolking, lichte regen en volle maan. Deze combinatie zou ervoor hebben gezorgd dat de vogels te laag vlogen en in botsing kwamen met de skyline van ’Philly’.

De beesten zouden in de noordelijke gebieden nauwelijks ervaring hebben met het omzeilen van glazen objecten. Ook kunnen ze zijn aangetrokken door het licht, meent Maciejewski. Bovendien zouden bomen weerspiegeld worden in het glas, waardoor de beesten denken dat ze veilig kunnen landen.

In de dagen na de piek vlogen er nog altijd vogeltjes te pletter, maar niet meer zo erg als op die ene dag die Maciejewski nooit meer hoopt mee te maken.

De vogeltjes zijn voor onderzoek naar experts gebracht. Naar schatting sterven elk jaar zo’n 350 miljoen vogels bij botsingen met gebouwen.