Belgische zangeres Maurane kort na comeback overleden

De politie onderzoekt haar dood. Volgens een woordvoerder wordt het overlijden op dit moment niet als verdacht beschouwd.

Maurane, wier echte naam Claudine Luypaerts is, werd op 12 november 1960 geboren. Ze is de dochter van een componist en een pianolerares. In totaal maakte ze elf albums. In 1986 bracht ze haar eerste album Danser uit. Haar laatste album, Ouvre, kwam uit in 2014. Vanaf 2016 hield ze het artiestenleven voor gezien wegens problemen met haar stembanden.

Comeback

Afgelopen weekeinde maakte Maurane echter haar comeback in Brussel. Daarnaast werkte de zangeres ook aan een nieuw album ter ere van Jacques Brel, dat voor de herfst van 2018 was gepland. Volgend jaar zou zij op tournee gaan.