18 van 70 bewoners woonzorgcentrum dood: ’Maar niemand is getest’

Niet iedereen wordt getest.

Amsterdam - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vermoedt dat het aantal personen dat is overleden aan het coronavirus hoger ligt dan tot nu toe is gemeld door het RIVM. Dit omdat niet iedere overleden persoon wordt getest. „We hebben zeventig bewoners in ons huis en helaas zijn er achttien overleden. Ze zijn niet getest op corona”, zegt directeur Jos Bleijenberg van woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde.