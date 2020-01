Ouders ’putjongen’ Julen krijgen 180.000 euro schadevergoeding

Die krijgen een schadevergoeding van 180.000 euro, zo melden verschillende Spaanse media. David Serrano, de eigenaar, kon drie jaar gevangenisstraf tegemoetzien.

Julen viel vorig jaar op 13 januari in de 110 meter diepe put. Serrano is de zwager van de vader van het jongetje en het gezin was op visite toen het misging. De put was bedekt met twee stenen, maar die lagen niet vast. De poging om de jongen te redden duurde twee weken. Hij bleek echter al vrij snel na de val overleden te zijn.

Serrano heeft altijd gezegd dat niet hij, maar het bedrijf dat de put heeft geboord de enige verantwoordelijke is. Maar daar ging de onderzoeksrechter niet in mee.

