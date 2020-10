Toerist krast initialen in Colosseum

Volgens CNN ging het om twee letters van zo’n zes centimeter groot. De man zou ze met een metalen pin in een pilaar op de eerste verdieping hebben gekrast.

Als hij schuldig bevonden wordt, moet hij mogelijk een jaar de cel in en kan hij een boete van zo’n 2000 euro boete krijgen.

„Het Colosseum moet, net als andere monumenten die onze geschiedenis vertegenwoordigen, bewaard worden en overgedragen worden aan toekomstige generaties”, aldus een archeoloog die verbonden is aan het wereldwonder.

Het is niet de eerste keer dat een toerist betrapt wordt op het vernielen van het Colosseum. In 2014 kreeg een Russische reiziger een boete van 20.000 euro voor het krassen van de ’K’ in de stenen. „Het krassen van de initialen is, naast een misdaad, een daad van iemand die zich het monument wil toe-eigenen. Het is beter om een selfie te maken!”