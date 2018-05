Hoge Chinees levenslang de cel in voor corruptie

De 54-jarige Sun Zhengcai is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen ter waarde van 170 miljoen yuan (22,4 miljoen euro). Sun heeft bekend en zei dinsdag niet in beroep te zullen gaan.

De veroordeling van Sun is het gevolg van de anticorruptiecampagne van president Xi Jinping. Xi heeft het tot zijn persoonlijke missie gemaakt om de wijdverbreide corruptie in China aan te pakken. Sinds hij president is, zijn duizenden ambtenaren, partijleden en hoge militairen veroordeeld.

Critici beschuldigen hem ervan de anticorruptiecampagne te gebruiken om zijn politieke tegenstanders het zwijgen op te leggen.