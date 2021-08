Aantal coronapatiënten op ic’s en besmettingen blijven ongeveer gelijk

Het weekgemiddelde is opnieuw gestegen. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2429 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week zondag stond dat weekaantal nog op gemiddeld 2304 gevallen per dag.

Het RIVM meldt zondag zes nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want soms duurt het een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven.

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen te horen dat ze besmet zijn: 234. In Rotterdam waren dat 151 mensen, in Den Haag 86. In Almere kregen 70 mensen een positieve testuitslag en in Utrecht 48.

Aantal coronapatiënten op ic’s blijft ongeveer gelijk

Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 219 ernstig zieke coronapatiënten, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is er een meer dan een dag geleden. Donderdag bereikte het aantal coronapatiënten op de ic’s het hoogste punt sinds halverwege juni. Sindsdien is het aantal niet veel gedaald.

Donderdag lagen er 220 coronapatiënten op de intensive cares, het hoogste aantal sinds 17 juni. Vrijdag daalde het aantal met vijf, maar zaterdag nam het weer toe. Het aantal nieuwe opnames nam afgelopen dagen wel af: vrijdag werden 21 nieuwe ernstig zieke coronapatiënten op de ic’s opgenomen, zaterdag 14 en zondag meldt het LCPS 10 nieuwe ic-opnames.

Op de verpleegafdelingen houden momenteel 441 coronapatiënten een bed bezet, twee meer dan een dag eerder. De klinieken namen 59 nieuwe patiënten op met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

In totaal liggen er 660 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal ziekenhuisbedden dat bezet wordt gehouden door coronapatiënten schommelt al weken tussen ongeveer 650 en 700.