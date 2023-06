Premium Het beste van De Telegraaf

Hete zomers halen het slechtste in de mens naar boven: ’We worden agressiever als het warm is’

Door Maxie Eckert

Antwerpen - Bij warm en zonnig weer is het risico op een hondenbeet hoger, zijn er online meer haatberichten en is er meer verkeersagressie. „Het staat buiten kijf dat we agressiever worden als het te warm is.”