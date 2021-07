Vrouwen claimen ’grotere borsten’ door Pfizer, klopt dat?

Dat melden internationale nieuwsmedia deze week nu het Australian Department of Health vergrote lymfeklieren officieel als bijwerking heeft opgenomen, in navolging van de bevindingen van Amerikaanse wetenschappers.

Al maanden gaan er claims rond van vrouwen die ineens een grotere cupmaat hebben. Het effect heeft zelfs een naam: de ’Pfizer boob job’. „Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat Pfizer inderdaad je borsten groter maken”, schrijft iemand. „Ik voel dat mijn borsten groeien, of hallucineer ik?”, vraagt een ander.

Sommigen merken op dat hun lymfe- en borstklieren zijn opgezwollen. De Australische overheid heeft dat eerste nu officieel als zeldzame bijwerking bevestigd, wat een verklaring kan zijn voor de bevindingen over borstgrootte.

Geen kanker

In Amerika, waar de vaccinatiecampagne in een verder gevorderd stadium zit, wordt na vaccinatie bovengemiddeld vaak een aanvraag gedaan voor een mammogram. Veel vrouwen denken ten onrechte aan kanker, aldus Laura Esserman, directeur van het University of California San Francisco’s Breast Care Center. In werkelijkheid gaat het om opgezwollen klieren. „Ik weet zeker dat het honderdduizenden vrouwen aangaat.”

Onderzoek van de Radiological Society of North America toonde aan dat gezwollen klieren door vaccinatie een belangrijke bijwerking is waar doktoren, patiënten en kankeronderzoekers aandacht voor moeten hebben.

Ex on the Beach

Hoongelach kwam onder meer een Vlaamse deelneemster van tv-programma Ex on the beach, Olivia Talar, ten deel. „Ik hoorde dat je cupmaat tot wel twee maten kan toenemen na het Pfizer-vaccin. Toen kreeg ik een lichtelijke inzinking. Is er iemand die hier iets meer over weet?”, schreef ze op Twitter. „Ik hoop dat dit een grap is.”

Ja, reageerde epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) meteen. „Ik denk dat dit volstrekte onzin is”, aldus Van Damme. „Het kan dat de okselklier na een inenting wat gezwollen is, maar dat zal niet onmiddellijk tot een vergrote borstomtrek leiden.” De borstklieren zijn volgens hem ’niet betrokken bij het immunologisch proces’. Vrouwen kunnen dus zeker iets voelen of iets merken, maar een echt grotere omtrek is niet waarschijnlijk, aldus deze expert.

Menstruatie

Wie wél verschil merkt en hoop heeft gekregen op een blijvend grotere boezem, komt bedrogen uit. Het is nog onduidelijk hoe lang de grotere borsten precies aanblijven – vermoedelijk maximaal vier weken – maar het effect is sowieso tijdelijk.

De opgezette lymfeklieren zijn totaal ongevaarlijk. Het fenomeen duidt enkel op de aanmaak van antistoffen. „Dat kan het gevoel geven dat de borsten voor korte tijd groter worden na een coronavaccin”, aldus een schrijfster van het wetenschapstijdschrift Nautilus. „Maar het is geen reden tot zorg.”

Wel zijn er volgens experts andere anekdotische verhalen van vrouwen die beter moeten worden uitgezocht. De bekendste gynaecoloog van Amerika, Jen Gunter, die geregeld in The New York Times schrijft en ook de boeken The Menopause Manifesto en The Vagina Bible schreef, roept op tot meer onderzoek van verhalen over veranderde menstruatie, die steeds meer opduiken.

Ook onderzoekers van de University of British Columbia stellen vast dat onderzoek naar bijwerkingen van vrouwen, zoals de verhalen over vrouwen in de overgang die ineens weer ongesteld worden, grotendeels ontbreekt. Studies specifiek naar vrouwen zijn verantwoordelijk 6% van de literatuur, bij mannen-onderzoek ligt dat percentage op 40%. De wetenschappers vragen om meer onderzoek, maar benadrukken wel dat vaccinatie op dit moment vooral door moet gaan en dat de effecten op menstruatie vermoedelijk tijdelijk zijn.

