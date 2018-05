Vrouw trouwt vijf dagen nadat haar arm is afgebeten door krokodil

HARARE - De ene bruiloft is de andere niet: een vrouw is vijf dagen nadat haar arm werd afgebeten door een krokodil in het huwelijksbootje gestapt. Bruid Zanele Ndlovu (27) liet haar trouwfeest ondanks de grote tragedie ’gewoon’ doorgaan en trouwde tijdens een emotionele bruiloft met haar verloofde Jamie Fox (25), schrijft Daily Mirror.