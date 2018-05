Illegale sigarettenfabriek in afgebrande loods

De politie kan het pand dinsdag nog niet in omdat het vuur nog smeult. Ⓒ GinoPress B.V.

BERGEN OP ZOOM - In het bedrijfspand in Bergen op Zoom dat maandagavond is afgebrand is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Volgens een politiewoordvoerder werden er sigaretten gemaakt én verpakt.