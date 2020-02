Storm zorgt voor schade

In de Tulpenstraat in Sassenheim waaiden stenen van een zijgevel van een woning. Tientallen stenen zijn naar beneden gevallen. Op de Amerweg in Zwijndrecht was de brandweer druk in de weer met het opruimen van rond vliegend isolatiemateriaal. In Maassluis waaide een boom op de Westlandseweg om. In Bodegraven kwam door de storm een zonnepaneel van het dak. Door de harde wind vielen in Dordrecht glasplaten van een flat.

In Zeeland zijn bij de hulpdiensten tientallen meldingen van stormschade binnengekomen. In Vlissingen waaiden dakplaten van een woning aan Boterbloemlaan. Op de A29 bij Willemstad waaide een caravan om.

Op de A12 kwam bij het Gelderse Bennekom een aantal bomen op de weg terecht, die zijn inmiddels weer weggehaald.

Storm

Het weerstation Vlissingen heeft zondagochtend een uur lang windkracht 9 gemeten. Daarmee is de vierde storm in amper twee weken tijd een feit, meldt Weerplaza. Er werd een uitschieter waargenomen van 111 kilometer per uur.

Het stormveld woedt tot in de middag vooral langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust en zorgt voor hoge golven van ongeveer 4 meter. In de namiddag neemt de wind in kracht af. Weerplaza spreekt ook van een kleddernatte zondag: bij Voorschoten en De Bilt is al ruim 25 millimeter regen opgevangen in de regenmeters.

Deze storm is de vijfde deze winter. Pas één keer eerder werden in februari meer stormen geteld dan in dit jaar. Dat was in 1990, toen er negen dagen met storm werden genoteerd. We evenaren nu het jaar 2002 met zes stormdagen, aldus het weerbureau.