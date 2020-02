Vierde storm in twee weken tijd

Het stormveld woedt tot in de middag vooral langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust en zorgt voor hoge golven van ongeveer 4 meter. In de namiddag neemt de wind in kracht af. Weerplaza spreekt ook van een kleddernatte zondag: bij Voorschoten en De Bilt is al ruim 25 millimeter regen opgevangen in de regenmeters.

Bekijk ook: Urenlang alleen maar regen en donkergrijs

Deze storm is de vijfde deze winter. Pas één keer eerder werden in februari meer stormen geteld dan in dit jaar. Dat was in 1990, toen er negen dagen met storm werden genoteerd. We evenaren nu het jaar 2002 met zes stormdagen, aldus het weerbureau.