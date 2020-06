Corendon past mededeling over thuisquarantaine aan

Dat zegt directeur Steven van der Heijden. „We zijn deze week in gesprek gegaan over de bezwaren van de regering, maar zullen niet van mening veranderen, tenzij onze concurrenten ook niet meer vliegen. Naast KLM en Turkish Airlines zijn dat diverse Turkse vakantievliegers. Wij kunnen niet achterblijven, temeer daar Turkije de coronarisico’s juist heel goed onder controle heeft. Er zijn in de meeste Turkse toeristenoorden erg weinig besmettingen.”

Kritiek premier Rutte

Corendon reageerde afgelopen weekend onthutst op premier Rutte die duidelijk maakte dat het kabinet het ’onverantwoord en onverantwoordelijk’ vindt om nu vakantiereizen naar Turkije te organiseren. Het reisbedrijf wilde daarop tekst en uitleg van het kabinet.

Rutte gaat echter niet met het Turks-Nederlandse reisbedrijf praten. „Waarom zou ik? Ze moeten zich gewoon houden aan het reisadvies. Punt”, reageert hij zichtbaar geïrriteerd. Dat andere maatschappijen wel dagelijks vluchten aanbieden naar Turkije, daar heeft Rutte geen boodschap aan. „Er is nog steeds een oranje reisadvies, dus ik vind het gek als Nederlandse touroperators dan pakketreizen aanbieden.”

Thuisquarantaine

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft maandag wel contact gehad met Van der Heijden. Er is onder andere gesproken over de regels van het kabinet voor luchtvaartmaatschappijen rond landen waar het reisadvies oranje is en waarvoor dringend thuisquarantaine wordt geadviseerd.

„Corendon heeft in dat gesprek aangegeven dat zij hun mededeling over een test in plaats van thuisquarantaine hebben aangepast”, laat een woordvoerster van de minister weten. Corendon vertelt reizigers niet langer dat zij na een vakantie in Turkije niet in thuisquarantaine hoeven als zij zich op kosten van de reisorganisatie laten testen.

Reisverzekering

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat voorlopig is besloten om vakantiereizen naar landen buiten de EU af te raden. „Dit vanwege een stapsgewijze benadering om het coronavirus onder controle te krijgen. Maar we bekijken dat van week tot week. Het kan dus best dat onder andere Turkije binnenkort alsnog op geel gaat”, aldus een zegsvrouw.

Van der Heijden benadrukt dat er geen verbod is op vluchten van Nederland naar Turkije. „De zorgverzekering dekt ook bij oranje reisadviezen. De reisverzekering zal dan alleen niet uitbetalen bij coronagevallen die ter plekke zijn opgelopen. Dat is ook niet nodig, omdat het ziekenhuis is gedekt en wij onze klanten altijd gegarandeerd naar huis brengen.”