’Zoon onthoofdt zijn vader op parkeerplaats bij Lyon’

Een 60-jarige man werd zaterdagavond met een mes onthoofd in Saint-Priest, een gemeente van Lyon. Volgens de Franse krant Le Figaro is zijn 25-jarige zoon ter plaatse opgepakt. Volgens het parket van Lyon zou de jongeman zijn vader onthoofd hebben met een keukenmes.

De nationale politie zou in de loop van de nacht een oproep hebben gekregen van de lokale politie nadat er een onthoofd lichaam ontdekt was op een parkeerplaats. „De lokale politie meldde vervolgens dat een man aan het rondlopen was met een hoofd in de ene hand en een mes in de andere”, zegt een bron tegen de Franse krant.

De politieagenten konden de man arresteren. Hij zou eerst geprobeerd hebben hen neer te steken, maar niemand raakte gewond. Volgens ActuLyon zou de man „Allah Akbar” geschreeuwd hebben tegen de politie. De man is bekend bij de politie vanwege eerdere familieruzies en andere overtredingen, meldt het Frans persagentschap AFP. De man zou niet bekend zijn om radicalisme.

„Er wordt nu gezocht naar een motief en er komt een onderzoek naar de achtergrond van de dader”, aldus het OM.