Tegenslag voor SpaceX: prototype in vlammen op

Op de testbasis in Boca Chica in Texas ging de Starship SN4 met een geweldige knal aan stukken, tijdens een statische test met de Raptor-raketmotor. Het Starship-programma van SpaceX ontwikkelt herbruikbare raketten, om zware satellieten mee in de ruimte te brengen. Het staat volledig los van het Commercial Crew-programma, dat bemande ruimtevaart binnen het bereik van (vermogende) aardbewoners moet brengen.

Het is volstrekt onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Het was al de vierde test met deze motor in deze versie van het Starship. De vorige drie tests verliepen zonder noemenswaardige problemen.

De meeste prototypes doen overigens niet al te lang dienst. De SN1 werd vernietigd tijdens een druktest in februari van dit jaar, de SN3 ging in april in vlammen op en nu dus ook de SN4. Alleen de SN2 is met pensioen, maar dat was ’slechts’ een veredelde brandstoftank.

De SN5 is in aanbouw. Daar moeten drie Raptor-motoren een plek in krijgen.

Bemand

Voordien is het de bedoeling dat SpaceX een bemande ruimtevlucht uitvoert. IJs en weder dienende kiest de raket de Crew Dragon het luchtruim, met aan boord de astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley.