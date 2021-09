Agent hoort geschreeuw en helpt vrouw met bevalling: ’Geweldig moment’

De hoogzwangere vrouw kon een kliniek in het Poolse Kozienice niet meer op tijd bereiken, omdat haar baby zich al aandiende. Ze beviel dinsdag vlak bij de kliniek, op de parkeerplaats. Een agent die in de buurt van het ziekenhuis in zijn politieauto zat, schoot te hulp.

„Hij hoorde geschreeuw en reageerde meteen. Iwańczyk sprong uit zijn wagen en rende naar de auto op de parkeerplaats waar de vrouw aan het bevallen was”, aldus de politiewoordvoerder.

Hoofdje

Iwańczyk trok handschoentjes aan en ’zag het hoofdje van de baby uitsteken’. Meteen daarna hielp hij met de bevalling.

„Toen het baby’tje op enig moment begon te kuchen en proesten, nam hij het op zijn hand en sloeg het jongetje, waarna hij begon te huilen”, laat de politie weten. „Daarna overhandigde hij de baby aan de moeder.”

De moeder bedankt agent Iwańczyk voor zijn goede zorgen. Ⓒ Politie Polen

Later hielpen ook ziekenhuismedewerkers die werden ingeseind.

Zelf vader

Volgens de agent was het een ’geweldige gebeurtenis’. Hij wordt binnenkort zelf vader en was boeken aan het lezen over vaderschap. Daarom kon hij succesvol helpen, aldus de politie.