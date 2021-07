Inbreker zakt door dak en valt op agent, tweede verstopt zich in vuilnisbak bij de buren

Een oplettende bewoner hoorde gestommel bij de buurman die niet thuis was en belde meteen de politie. De politie rukte met meerdere eenheden uit. Ook sloten agenten mogelijke vluchtwegen af.

De inbrekers zaten als een kat in het nauw. De ene inbreker, die nog in de woning zat, wilde via het dak van de veranda vluchten. ,,Hij zakte echter door het dak en kwam op de agent terecht’’, schrijft de politie op Facebook. ,,Aangezien de inbreker nog een koevoet in zijn hand had en wilde vluchten, werd hij gebeten door de politiehond en kon hij worden aangehouden.’’

Vuilnisbak

De tweede inbreker had zich ondertussen verstopt in de vuilnisbak bij de buren. Ook hij kon worden aangehouden, aldus de politie. In de auto van de verdachten troffen agenten inbrekerswerktuig aan, waaronder een bivakmuts. Het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.