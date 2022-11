Brahim B. plukte bruiden kaal en nam de benen

Premium Binnenland

Vrouw verdacht van seksueel misbruik van 15-jarige zwager: ’Soort van verkracht’

„Ik heb hem totaal niet aangeraakt. Dit is allemaal in scène gezet en de enige die slachtoffer is in deze zaak ben ikzelf.” Dat zei de 30-jarige N.A. uit Amsterdam donderdag tegen de rechtbank in Haarlem waar zij terechtstond voor seksueel misbruik van haar destijds 15-jarige zwager in Hoofddorp.