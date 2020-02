Defensie moet nabestaanden burgerslachtoffers compenseren

De zinsnede uit de procedure over het ’melden en minimaliseren van burgerslachtoffers’ staat haaks op wat defensieminister Bijleveld de Tweede Kamer voorhield tijdens het debat over de burgerdoden die in 2015 door Nederlands toedoen vielen in het Iraakse Hawija. Volgens Bijleveld, die tijdens het debat onzeker opereerde, moesten nabestaanden bij Irak aankloppen, aangezien dat land Nederland had uitgenodigd om te helpen vechten tegen Islamitische Staat.

In de ’procedure melden / minimaliseren burgerslachtoffers’ staat: „Indien er sprake is van CIVCAS (burgerslachtoffers, red) door Nederland worden er compensatieregelingen voorgesteld.” Afspraken met Irak over schadevergoeding worden eerder tegengesproken dan bevestigd. „Er is geen verdrag met Irak waarin mogelijke schadeclaims zijn opgenomen, noch is er de verwachting dat er een verdrag gaat komen.”

Missie in Afghanistan

In de richtlijn wordt verwezen naar de missie in Afghanistan, waar het gebruikelijk was om schadevergoedingen te betalen, zo schrijft oud-militair en politicoloog Martijn Kiotzen in zijn boek Oorlog onder de mensen. Nadat bij de Slag om Chora (2007) Afghaanse burgers waren omgekomen, ging de Nederlandse leiding van de Taskforce Uruzgan het gebied in om nabestaanden schadeloos te stellen.

In de nota straat verder dat het niet is uitgesloten dat Nederland aansprakelijk wordt gesteld. „We kennen hiervoor geen standaardprocedure of geldbedragen.” Advocaat Liesbeth Zegveld, die namens zestig Iraakse nabestaanden een rechtszaak tegen de Nederlandse staat voorbereidt, laat in NRC weten dat het recent vrijgegeven document zeker een rol gaat spelen in de procedure.