Kamerleden missen onverschrokkenheid bij partijleiding Kritiek op top CDA: ’Kabinet valt alleen als wij stekker eruit trekken’

CDA-leider Wopke Hoekstra

DEN HAAG - Kamerleden van het CDA slaan alarm over de staat van hun partij. Na fiere beloftes eerder van partijleider Wopke Hoekstra over stikstof en asiel, zien zij nu een aarzelende partijleiding die steeds maar weer tijdrekt. „Dit duurt te lang”, waarschuwt een CDA-Kamerlid. Ook een fractiegenoot vreest brokken. „De crisis binnen het CDA is een ballon waar Hoekstra steeds weer wat lucht in blaast, maar die op een gegeven moment knapt.”