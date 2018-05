Vrouw heeft jarenlang loopneus, blijkt lekkend hersenvocht

„Overal waar ik ging had ik een pak tissues bij me”, aldus Jackson in gesprek met KETV. „Het was als een waterval, het ging maar door.” Jackson had last van niesbuien en hoofdpijn, ook kuchte ze veel.

Hoofdletters

Uiteindelijk is de vrouw gediagnosticeerd met cerebrospinale vloeistoflekkage, oftewel lekkend hersenvloeistof. De diagnose werd gesteld door Nebraska Medicine, ziekenhuis in Omaha, Nesbraka. Zij maakten dat wereldkundig via Facebook, in hoofdletters:

Dr. Christie Barnes en haar team hebben het probleem verholpen. Het vloeistof kon lekken door een ruimte tussen haar schedel en haar neusgaten.