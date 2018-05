Ⓒ afp

TEL AVIV - Het is vanavond erop of eronder voor de nucleaire deal met Iran. Donald Trump maakt om 20.00 uur bekend of hij het volgens hem ’slechtste akkoord ooit’ zal opblazen. Alles wijst erop dat hij dat zal doen. Een besluit met potentieel verstrekkende gevolgen: Europese landen waarschuwen al voor een oorlog.