’Oppassen voor beeldenstorm’

Een openbaring was het. Nog nooit had iemand op die manier over Congo geschreven. Het leidde tot een heftig debat waarbij woedende ex-kolonialen hem lastigvielen.

Dwangarbeid

Vangroenweghe focust op de periode 1885-1908 toen koning Leopold II een enorm gebied in het hart van Afrika verwierf als zijn privékolonie, de Congo-Vrijstaat. Dit gebied met tien keer de oppervlakte van België werd met harde hand geëxploiteerd, zelfs naar de maatstaven van die tijd. Natuurrubber en ivoor moesten er worden geleverd, afgedwongen met keiharde dwangarbeid. Grootschalige moordpartijen hoorden daarbij, bedoeld als afschrikwekkende straf.

Even voor de eeuwwisseling kwamen steeds meer gruwelverhalen naar buiten via vooral de Britse pers. Dat de Belgen handen afhakten als straf klopte niet, stelt Vangroenweghe. Het afhakken van handen gebeurde om het verbruik van kogels te kunnen verantwoorden aan de districtscommissaris: het was het bewijs van niet verspilde munitie.

Een met rode verf besmeurd beeld van koning Leopold II werd in Gent van zijn sokkel verwijderd. Ⓒ foto AFP

Vangroenweghe: „De districtscommissaris eiste per kogel een afgehakte hand. Die werden gedroogd en per prauw honderden kilometers vervoerd over de Congo-rivier. Engelse missionarissen zagen dat, toen is er een belletje gaan rinkelen.” In de Europese pers verschenen daarna foto’s van Congolezen met afgehakte handen. Zij waren overlevenden, van wie gedacht was dat ze al dood waren, vandaar dat hun rechterhand afgehakt was. Maar zo ontstond het historische misverstand over de afgehakte handen.

Na internationale verontwaardiging droeg Leopold II in 1908 zijn privé-kolonie over aan de Belgische staat, waarna een andere tijd aanbrak met minder terreur. Uiteindelijk volgde in 1960 de onafhankelijkheid. In 1909 overleed de monarch, zonder ooit verantwoording te hebben afgelegd of spijt te hebben betuigd. Hij zette weliswaar nooit voet in zijn Afrikaanse kolonie, maar was van alles zeer goed op de hoogte, stelt Vangroenweghe.

Het aantal doden is volgens de auteur niet vast te stellen omdat er in die tijd geen betrouwbare cijfers werden bijgehouden over bevolkingsaantallen. Sommige historici berekenden dat er tot 10 miljoen slachtoffers zijn gevallen. Dat heeft niet alleen te maken met moordpartijen, maar ook met ziektes en hongersnoden omdat de Belgen als straf dorpen en oogsten plat brandden. „Voor bepaalde streken geldt dat de bevolking met zeker de helft is verminderd”, aldus de schrijver.

Cruciaal

In het racismedebat, ook in België opgelaaid na de dood van George Floyd in de VS, speelt het koloniale verleden een cruciale rol. Op diverse plekken zijn standbeelden en bustes van Leopold II weggehaald door gemeentebesturen en in Brussel krijgt een naar de monarch vernoemde tunnel een nieuwe naam. Maar Vangroenweghe vindt het weghalen van beelden een verkeerde trend. „Zolang er standbeelden staan, vragen mensen zich nog af: wie was die man? Zet er een bordje met uitleg bij. Maar we moeten oppassen voor een beeldenstorm.”

Daniel Vangroeneweghe bracht met zijn boek ’Rood Rubber’ de Belgische misdaden in Congo aan het licht. Ⓒ Foto Telegraaf

Op 30 juni, bij de viering van de Congolese onafhankelijkheid, sprak koning Filip - zeer verrassend - zijn ’diepste spijt’ uit voor de wandaden in Congo ten tijde van zijn betovergrootvader. Excuses, die juridische consequenties kunnen hebben, waren het niet. Toch was het belangrijk om te doen, vindt Vangroenweghe. „Van de kant van sommige slachtoffers zal het nooit genoeg zijn, maar de huidige Belgen hebben er ook geen schuld aan hè? Het is al drie, vier generaties geleden. Men moet daar niet in doorslaan.” Het gaat er nu om dat de geschiedenis zo wordt verteld zoals die was.

Daniel Vangroenweghe - Rood Rubber - Leopold II

en zijn Congo