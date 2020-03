Medisch specialisten: sluit alle scholen

„Vele artsen vragen ons om te pleiten voor het sluiten van de scholen. Moeten we niet het zekere voor het onzekere nemen en per direct alle scholen sluiten? Wij denken van wel”, aldus KNO-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem.

„Wij vragen de politiek om het maximale te doen wat nodig is. Wij willen onze dokters en alle zorgverleners veilig houden, ook in de thuissituatie. Is er voldoende onderbouwing van het besluit dat de kinderen niet veel bijdragen aan de transmissie van het virus?”

De FMS organiseerde het overleg onder de noemer ’Lessen uit het zuiden’ voor professionals in de acute zorg. Specialisten van de intensive care en medisch microbiologen werkzaam in Noord-Brabant gingen onder leiding van Van Benthem onder meer in op de organisatorische vraagstukken.

Van Benthem: „Wij zijn blij met de urgentie die spreekt uit de manier van aanpak van deze crisis door het Outbreak Management Team, het RIVM, minister Bruins en het kabinet. We zien de dilemma’s over de te nemen maatregelen en we zien het verschil in beleefde urgentie. De dringende adviezen van de artsen in de ziekenhuizen in Noord-Brabant kunnen we echter niet in de wind slaan. Ga niet meer naar feestjes. Onthoud je van sociale contacten. Dit moeten we echt doen als we samen de stijging van het aantal besmettingen tot stilstand willen brengen.”

Zuiden met handen in haar

Artsen uit Brabantse ziekenhuizen hebben de afgelopen dagen de noodklok geluid. Steeds meer bedden moeten worden gereserveerd voor coronapatiënten. „Vorige week hadden we er nog nul, nu hebben we er al tien op de intensive care”, zei Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda tegen de Volkskrant. Een scenario waarin moet worden gekozen wie wel, en wie niet wordt behandeld, wordt reëel.

„We hebben nu dertig geïsoleerde bedden, maar daarvan zijn er al 26 bezet. De explosie lijkt aanstaande. (...) Ik wil per se geen apocalyptische boodschap afgeven, maar wel eerlijk zijn: de situatie is zeer ernstig”, zegt Roel Goffin van de Raad van Bestuur van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen en Sittard-Geleen vandaag tegen De Telegraaf.