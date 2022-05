Explosie bij Rotterdamse woning: witte onstekingsdraad op straat

Op straat ligt een witte ontstekingsdraad. Ⓒ MediaTV

ROTTERDAM - Een woning aan de Bommelerwaard in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag fors beschadigd door een explosie. Niemand was op dat moment in het huis aanwezig. Op beelden is te zien dat de gevel van de woning is ontzet. Op straat ligt een witte ontstekingsdraad.