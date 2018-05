Vindicat is beurs kwijt na mishandeling

Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit benadrukken dat als er komende zomer nog steeds niet is voldaan aan ‘strikte voorwaarden’ de vereniging zelfs definitief kan worden uitgesloten van ‘financiële steun of uitgesloten zal worden van officiële plechtigheden’.

Het besluit komt niet als een verrassing. Er ontstond vorige week boosheid, nadat bleek dat een vechtpartij tussen drie leden die zich afgelopen december al afspeelde niet uit zichzelf gemeld was.

Het bedrag dat Vindicat nu moet missen beloopt maximaal 33.000 euro voor dit bestuursjaar. Studenten die in het bestuur plaatsnemen krijgen per persoon maximaal een bedrag van 2665 euro. Een negental leden maakte er tot dusverre aanspraak op, aldus de RUG.

De maatregel heeft geen directe gevolgen meer. Al sinds afgelopen september waren de bijdragen geschorst, na incidenten rondom een sushirestaurant en een sportclub in de Martinistad. Het beursgeld stond sindsdien in de ijskast. Bij bewezen goed gedrag zouden de beurzen echter weer uitbetaald worden, maar dat gaat dus niet door.

Het besluit werd genomen nadat Vindicat atque Polit maandag nadere uitleg gaf. Rector magnificus Elmer Sterken (RUG) liet daarop dinsdag in een gezamenlijke verklaring van beide prominente onderwijsinstellingen weten: ,,Aan het eind van dit studiejaar zouden we beoordelen of de bestuursleden aanspraak konden maken op deze financiële tegemoetkoming. Voorwaarde hiervoor was dat zich geen nieuwe incidenten mochten voordoen. De trieste constatering is dat dit helaas niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden.’’